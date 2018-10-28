‘Benden çıktı’ dedi karar değişmedi

Karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. 65. dakikada gelişen Trabzonspor atağında korner çizgisine yakın bir yerde Antalyasporlu Salih Dursun, Burak Yılmaz'ı karşıladı. İki oyuncunun mücadelesinde top dışarıya çıktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu aut kararı verdi. Burak itiraz ederken, Salih de "Benden çıktı" dedi. Ama hakem kararını değiştirmedi.