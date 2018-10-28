‘Benden çıktı’ dedi karar değişmedi
Karşılaşmada ilginç bir an yaşandı.
Karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. 65. dakikada gelişen Trabzonspor atağında korner çizgisine yakın bir yerde Antalyasporlu Salih Dursun, Burak Yılmaz'ı karşıladı. İki oyuncunun mücadelesinde top dışarıya çıktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu aut kararı verdi. Burak itiraz ederken, Salih de "Benden çıktı" dedi. Ama hakem kararını değiştirmedi.
- 28.10.2018
-
İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
-
Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
-
Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
‘Benden çıktı’ dedi karar değişmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.