‘Benden çıktı’ dedi karar değişmedi – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    ‘Benden çıktı’ dedi karar değişmedi

    ‘Benden çıktı’ dedi karar değişmedi

    ilginç bir an yaşandı.

    ilginç bir an yaşandı. 65. dakikada gelişen atağında korner çizgisine yakın bir yerde Antalyasporlu , 'ı karşıladı. İki oyuncunun mücadelesinde top dışarıya çıktı. Hakem aut kararı verdi. Burak itiraz ederken, Salih de "Benden çıktı" dedi. Ama hakem kararını değiştirmedi.

    1. 28.10.2018
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