Rodallega müjdesi – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    müjdesi

    <a href="/index/rodallega?id=8c64faaa-0f4a-457d-810d-ef76b42570a9" class="" rel="tag">Rodallega</a> müjdesi
    Spor Toto 'de pazartesi günü Erzurumspor ile karşılaşacak 'a müjdeli haber geldi. Birkaç gün önce antrenmanda sakatlanan ve ağrısı olduğu için çalışmayı yarıda bırakan 'da korkulan olmadı. Kolombiyalı futbolcunun adalesinde zorlanma yaşanırken, Erzurumspor mücadelesinde oynayabileceği belirtildi. 33 yaşındaki forvet, 8 maçında 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
    1. 17.10.2018
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