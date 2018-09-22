Trabzonspor - Göztepe maçında hakem ofsayt dedi, 'VAR' golü verdi – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    - Göztepe maçında hakem ofsayt dedi, 'VAR' golü verdi

    Trabzonspor - Göztepe maçında hakem ofsayt dedi, 'VAR' golü verdi

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında  sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadele 2-0 Göztepe üstünlüğünde devam ederken 66. dakikada Trabzonspor VAR kararı ile golü buldu.

    Süper Lig'in 6. haftasında oynanan - Göztepe mücadelesinde ilginç bir an yaşandı. Bordo-mavili ekip seri paslaşmalarla ceza sahasına girerken top Abdülkadir Ömür'de kaldı. Genç oyuncunun pasında Burak Yılmaz topu filelere gönderirken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

    'VAR' ile yapılan inceleme sonucunda mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek golü verdi.


    *Görüntü beINSports'tan alınmıştır.

    BERABERLİK GOLÜ İPTAL!
    Fırtına, 90+5. dakikada Hugo Rodallega ile beraberlik golünü buldu ancak 'VAR', golden önce Burak Yılmaz'ın elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

    1. 22.9.2018 20:45
    2. Güncelleme: 22.9.2018 22:45
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