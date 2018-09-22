Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor - Göztepe mücadelesinde ilginç bir an yaşandı. Bordo-mavili ekip seri paslaşmalarla ceza sahasına girerken top Abdülkadir Ömür'de kaldı. Genç oyuncunun pasında Burak Yılmaz topu filelere gönderirken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

'VAR' ile yapılan inceleme sonucunda mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek golü verdi.



*Görüntü beINSports'tan alınmıştır.



BERABERLİK GOLÜ İPTAL!

Fırtına, 90+5. dakikada Hugo Rodallega ile beraberlik golünü buldu ancak 'VAR', golden önce Burak Yılmaz'ın elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.