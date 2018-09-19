Trabzonspor'un antrenmanında moral bozan sakatlık – Fotomaç – 19 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'un antrenmanında moral bozan sakatlık

    Trabzonspor'un antrenmanında moral bozan sakatlık

    'in 6'ncı haftasında sahasında ile karşılaşacak olan , bugün saat 10.50'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda sakatlık yaşayan sol bek oyuncusu , çalışmayı yarıda bıraktı.

    'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas varyasyonlarının ardından dar alanda oyun oynandı. Son bölümde ise şut çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Tüm oyuncuların yer aldığı antrenmanda Kamil ile Majed Hosseini takımdan ayrı koşu yaptı.

    ANTRENMAN 20 DAKİKA GEÇ BAŞLADI
    Bu arada 'da saat 10.30'da gerçekleştirilmesi planlanan antrenman, 20 dakika gecikmeli başladı. Antrenman öncesi teknik direktör Ünal Karaman'ın futbolcularla özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, bu görüşmenin sonrasında futbolcular saat 10.50'de antrenman sahasına gelerek çalışmalara başladı.

    IBANEZ DEVAM EDEMEDI
    Antrenmanın son bölümünde yarı sahada oynanan çift kale maç sırasında sol bek oyuncusu , girdiği ikili mücadelede sol ayağından sakatlık yaşadı. Saha kenarında bir süre tedavisi gerçekleştirilen Arjantinli oyuncu, antrenmanı tamamlayamadı ve ayağı buzla sarılı şekilde soyunma odasına gitti.

    Bordo-Mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 19.9.2018 16:25
    2. Güncelleme: 19.9.2018 16:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'un antrenmanında moral bozan sakatlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN