Trabzonspor son dakikada yıkıldı! Ankaragücü 2-2 Trabzonspor maç sonucu
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Ankaragücü karşısında 2-1 öne geçtiği maçta 90+1'de kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor Süper Lig'deki ikinci deplasman maçında da 3 puanla tanışamadı.
Süper Lig'in ilk maçında Başakşkehir'e 2-0 kaybedip geçen hafta Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fırtına, üçüncü hafta maçında başkentte Ankaragücü ile karşılaştı.
İlk yarısı Novak ve Faty'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere biten maçta Trabzonspor 80'da Rodallega ile öne geçti. Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılacak derken uzatmalarda sahneye çıkan Younes Mokhtar skoru 2-2'ye getirdi.
Trabzonspor bu sonucun ardından 4 puanla 5. sırada yer aldı. Aynı puandaki Ankaragücü ise 7. sıraya yerleşti.
MAÇTAN DAKİKALAR (ilk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
17. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Moulin'in vuruşunda, savunmadan seken top El Kabir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı dışından bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
19. dakikadaki Trabzonspor atağında, sağ taraftan ceza alanına giren Yusuf Yazıcı'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Hopf topu kornere çeldi.
28. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın kafayla aşırdığı topa altıpas içinde yine kafayla vuran Novak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
43. dakikada MKE Ankaragücü skora denge getirdi. Erdem Özgenç'in sağ kanattan verdiği pasla penaltı noktası üzerinde uygun durumda topla buluşan Faty, yaptığı düzgün vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
- 25.8.2018 18:03
- Güncelleme: 25.8.2018 22:05
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Ndiaye geliyor!
Toplam 2
Yorum
GS'li çokmu şişiriyoruz diyen arkadas ! DONK'la mı oynıcaksın orda ! mücadeleci koşan baskılı ileri geri orta saha adamı daha ne istiyon bedavaya
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Fernando Muslera'dan Gomis açıklaması!
Toplam 2
Yorum
saka Gs oldu bir Komedie Dükkani haydi hayirlisi
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Galatasaray Anthony Modeste ile anlaştı! Anthony Modeste kimdir?
Toplam 10
Yorum
Birkan Saçma sapan adamları yine topluyorlar
Trabzonspor son dakikada yıkıldı! Ankaragücü 2-2 Trabzonspor maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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