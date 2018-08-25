Süper Lig'in ilk maçında Başakşkehir'e 2-0 kaybedip geçen hafta Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fırtına, üçüncü hafta maçında başkentte Ankaragücü ile karşılaştı.



İlk yarısı Novak ve Faty'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere biten maçta Trabzonspor 80'da Rodallega ile öne geçti. Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılacak derken uzatmalarda sahneye çıkan Younes Mokhtar skoru 2-2'ye getirdi.



Trabzonspor bu sonucun ardından 4 puanla 5. sırada yer aldı. Aynı puandaki Ankaragücü ise 7. sıraya yerleşti.







MAÇTAN DAKİKALAR (ilk yarı)



Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

17. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Moulin'in vuruşunda, savunmadan seken top El Kabir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı dışından bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

19. dakikadaki Trabzonspor atağında, sağ taraftan ceza alanına giren Yusuf Yazıcı'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Hopf topu kornere çeldi.

28. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın kafayla aşırdığı topa altıpas içinde yine kafayla vuran Novak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

43. dakikada MKE Ankaragücü skora denge getirdi. Erdem Özgenç'in sağ kanattan verdiği pasla penaltı noktası üzerinde uygun durumda topla buluşan Faty, yaptığı düzgün vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.