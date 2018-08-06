Karaman memnun kaldı – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Karaman memnun kaldı

    Karaman memnun kaldı

    maçı golsüz bitse de talebelerinin performansını beğendi.

    Teknik direktör Ünal Karaman, mücadelesi golsüz bitmesine rağmen takımın performansından memnun kaldı. Maç sonrası talebelerinden skora aldırmamalarını isteyen bordo-mavili çalıştırıcı, "Önemli olan kazanma isteğimizdi. Kazancak şansı da bulduk ancak olmadı. Lig döneminde de bu isteğimizi devam ettirmemiz çok önemli" diye konuştu. Bazı isimlere küçük uyarılarda da bulunan Karaman, "Aramıza yeni katılanların uyum süresi var. Bunu aştığımızda, sakatlar arkadaşlarımız da aramıza katılınca istenen seviyeye ulaşabiliriz. Taraftarımız da arkamızda. Bunlar bizim için itici güç" dedi.
    1. 6.8.2018
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