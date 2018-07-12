Karaman çare arıyor – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Karaman çare arıyor

    Karaman çare arıyor
    Teknik direktör çift kale maçlarda mevcut kadro içerisinde stoper arayışına girdi. Dünkü maçta bir takımın stoperinde orta saha oyuncusu Yüksel Şişman, diğer takımda da yine orta saha Cafer Tosun yer aldı.
    1. 12.7.2018
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