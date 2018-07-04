Jose Sosa yolcu – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    yolcu

    <a href="/index/jose-sosa?id=eb64eafa-0fae-4642-b45b-910eedb02092" class="" rel="tag">Jose Sosa</a> yolcu
    Feda çağırısını kabul etmeyen gitmek istiyor. Tangocunun, menajerine, "Arjantin'e dönmek isterim. Ancak böyle bir şey olacaksa kısa sürede netlik kazanmalı" dediği iddia edildi. Colon kulübü 10 numarayı istiyor.


    #YANYANA
    Yönetimden kombine duyurusu. Siteden, "Başlayan kombine satışlarımız # kampanyasıyla devam ediyor. Teknik heyetimiz ve futbol takımımız da # kampanyasına destek vererek 'Siz tribünde biz sahada #YanYana'yız' çağrısında bulundu" denildi.
    1. 4.7.2018
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