Trabzonspor'dan CAS’a başvuru – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    'dan ’a başvuru

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan <a href="/index/cas?id=1d854f60-c766-4c85-bd86-18a99f55e510" class="" rel="tag">CAS</a>’a başvuru

    , 2010-11'deki şike süreci kapsamında yeni bir hamle yaptı.

    , 2010-11'deki şike süreci kapsamında yeni bir hamle yaptı. Yönetim, Başkanı'nın bordo-mavililerin başvuru dosyasını reddetmesinin ardından 'a başvurdu. Konuyla ilgili Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu hafta içerisinde devam eden şike süreciyle ilgili harç yatırdıklarını belirterek, " başkanı dosyamızı kabul etmemişti. Başkanı yetkisi olmadan bu dosyayı reddettiği için biz de 'a müracaat ettik. 40 bin euro civarında da bir harç yatırdık. Şimdi 'tan duruşma günü bekliyoruz" diye konuştu. Yönetici Önder Bülbüloğlu da sonuna kadar gideceklerini söyledi.

    1. 22.6.2018
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