Trabzonspor'dan CAS’a başvuru
Trabzonspor, 2010-11'deki şike süreci kapsamında yeni bir hamle yaptı.
Trabzonspor, 2010-11'deki şike süreci kapsamında yeni bir hamle yaptı. Yönetim, FIFA Disiplin Komitesi Başkanı'nın bordo-mavililerin başvuru dosyasını reddetmesinin ardından CAS'a başvurdu. Konuyla ilgili Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu hafta içerisinde devam eden şike süreciyle ilgili harç yatırdıklarını belirterek, "FIFA Disiplin Komitesi başkanı dosyamızı kabul etmemişti. FIFA Disiplin Komitesi Başkanı yetkisi olmadan bu dosyayı reddettiği için biz de CAS'a müracaat ettik. 40 bin euro civarında da bir harç yatırdık. Şimdi CAS'tan duruşma günü bekliyoruz" diye konuştu. Yönetici Önder Bülbüloğlu da sonuna kadar gideceklerini söyledi.
- 22.6.2018
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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