Trabzonspor, 2010-11'deki şike süreci kapsamında yeni bir hamle yaptı. Yönetim, FIFA Disiplin Komitesi Başkanı'nın bordo-mavililerin başvuru dosyasını reddetmesinin ardından CAS'a başvurdu. Konuyla ilgili Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu hafta içerisinde devam eden şike süreciyle ilgili harç yatırdıklarını belirterek, "FIFA Disiplin Komitesi başkanı dosyamızı kabul etmemişti. FIFA Disiplin Komitesi Başkanı yetkisi olmadan bu dosyayı reddettiği için biz de CAS'a müracaat ettik. 40 bin euro civarında da bir harç yatırdık. Şimdi CAS'tan duruşma günü bekliyoruz" diye konuştu. Yönetici Önder Bülbüloğlu da sonuna kadar gideceklerini söyledi.