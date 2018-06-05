Trabzonspor'da 5 genç futbolcu kampa götürülecek – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'da 5 genç futbolcu kampa götürülecek

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da 5 genç futbolcu kampa götürülecek

    , yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılacak kamp kadrosuna ', , , , Sevinç' gibi altyapıdan yetişen genç oyuncuları da dahil edecek.

    26 Haziran'da 2018-19 sezonunu açacak olan ve futbolculara yapılacak sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 1 Temmuz'da yurt dışında iki aşamalı kamp gerçekleştirmeyi planlayan 'da 5 genç oyuncunun kamp kadrosuna dahil edileceği belirtildi. Bordo-mavililerde tamamlanan sezonun son haftalarında A takımla birlikte antrenmana katılan , , , 'ın yanı sıra Sevinç'in kamp kadrosunda yer alacağı ifade edildi.

    TEKNİK EKİP KARAR VERECEK
    Kadrosunda yeniden yapılanmaya gidecek olan 'da teknik direktör ve ekibinin kampta genç isimleri görüp buradan bazılarını A takım kadrosuna dahil etmeyi planladığı, bu noktada genç oyuncuların kampta ortaya koyacakları performansın belirleyici olacağı kaydedildi. Daha önce bordo-mavililerde Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ile Abdurrahim Dursun gibi genç oyuncular da altyapıdan kadroya katılırken, özellikle de Yusuf ile Abdülkadir Ömür sergiledikleri performansla takımda kalıcı olmayı başarıp yurtiçi ve yurtdışında birçok kulübün transferinde ilgi odağı olmayı başardı.

    1. 5.6.2018 12:11
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