Trabzonspor'da 5 genç futbolcu kampa götürülecek
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılacak kamp kadrosuna 'Cafer Tosun, Sefa Akgün, Kerem Baykuş, Ayberk Kardaş, Ahmet Hakan Sevinç' gibi altyapıdan yetişen genç oyuncuları da dahil edecek.
26 Haziran'da 2018-19 sezonunu açacak olan ve futbolculara yapılacak sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 1 Temmuz'da yurt dışında iki aşamalı kamp gerçekleştirmeyi planlayan Trabzonspor'da 5 genç oyuncunun kamp kadrosuna dahil edileceği belirtildi. Bordo-mavililerde tamamlanan sezonun son haftalarında A takımla birlikte antrenmana katılan Cafer Tosun, Sefa Akgün, Kerem Baykuş, Ayberk Kardaş'ın yanı sıra Ahmet Hakan Sevinç'in kamp kadrosunda yer alacağı ifade edildi.
TEKNİK EKİP KARAR VERECEK
Kadrosunda yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve ekibinin kampta genç isimleri görüp buradan bazılarını A takım kadrosuna dahil etmeyi planladığı, bu noktada genç oyuncuların kampta ortaya koyacakları performansın belirleyici olacağı kaydedildi. Daha önce bordo-mavililerde Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ile Abdurrahim Dursun gibi genç oyuncular da altyapıdan kadroya katılırken, özellikle de Yusuf ile Abdülkadir Ömür sergiledikleri performansla takımda kalıcı olmayı başarıp yurtiçi ve yurtdışında birçok kulübün transferinde ilgi odağı olmayı başardı.
- 5.6.2018 12:11
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Trabzonspor'da 5 genç futbolcu kampa götürülecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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