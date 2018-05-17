Hoş geldin Ramazan – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Hoş geldin

    Hoş geldin <a href="/index/ramazan?id=62af8ba8-2d69-4bf3-9849-af8d87ae07b8" class="" rel="tag">Ramazan</a>
    Yönetim, on bir ayın sultanı ayının alemine bereket ve esenlik getirmesini diledi. Mesajda, "Başta camiası olmak üzere, milletimizin ve tüm aleminin ayının mübarek geçmesini temenni ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar!" denildi.
    1. 17.5.2018
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