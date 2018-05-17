FIFA eyleminde 43’üncü gün – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    eyleminde 43’üncü gün

    <a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a> eyleminde 43’üncü gün
    Bordo-mavili taraftarlar, önündeki eylemlerini sürdürüyor. Eylemde dün itibarıyla 43'üncü gün geride kaldı. 'nın 'nin Zürih kentindeki genel merkezinin önünde gerçekleştirilen çadırlı eylem ile FIFA'nın 'şike sürecine müdahil olmama' kararı protesto ediliyor.
    1. 17.5.2018
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