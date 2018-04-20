Trabzonspor 3 puan hedefliyor – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    3 puan hedefliyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> 3 puan hedefliyor

    Ligde ilk 4 şansı zora giren , 30'uncu hafta mücadelesinde yarın sahasında u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 5'inci sıradaki yerini sağlamlaştırmayı ve finalinden çıkacak sonuca göre Avrupa Kupaları'na katılma umudunu sürdürmeyi hedefliyor. Saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    KADRO DEĞİŞİYOR
    'da bu maçta kadroda değişiklikler olacak. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onur ile Castillo forma giyemeyecek. Teknik direktör 'ın cezası sona eren Okay'ın yanı sıra sakatlığı nedeniyle maçında riske edilmeyen 'a karşısında görev vermesi bekleniyor. Ayrıca maçında sakatlanan kaptan 'ın yerine ise kalede genç Uğurcan Çakır'ın görev yapacağı öğrenildi.

    D.G SİVASSPOR İLE 24'ÜNCÜ RANDEVU
    Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 24'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 23 maçta Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un 6 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 35 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

    ?TRABZONSPOR'UN D.G SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
    Uğurcan- Kamil Amet, Uğur, Hubocan, Novak- Okay, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- Burak

    SAKAT: Onur, Castillo

    CEZALI: Yok

    BİLET FİYATLARI: "Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü 30 TL."

    MAÇ ÖNCESİ KAHVALTI
    Bu arada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yarın saat 10.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Akyazı Stadyumu'nda, Trabzon'da bulunan kulübün kurucuları, eski başkan, yönetici ve kurullarla birlikte tanışma ve sohbet amacıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya gelecek.

    1. 20.4.2018 10:48
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