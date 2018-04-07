Trabzonspor, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. İlk yarısı suskun geçen karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi. Bordo mavili ekibi yerli isimler sırtladı. Kayserispor'un kilidini Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açtı. Burak Yılmaz ise Kayserispor'un ümitlerini bitiren golleri (2) kaydetti.

Bu galibiyetle Trabzonspor puanını 45'e yükseltirken Kayserispor ise 41 puanda kaldı.

BURAK YILMAZ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Gollerine devam eden Burak Yılmaz, Kayserispor maçında futbolunu 2 golle süsledi. Gol krallığı yarışında Süper Lig'de 22 gole ulaşan Burak Yılmaz, 26 golle zirvede olan Bafetimbi Gomis'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

OKAY YOKUŞLU OSMANLI MAÇINDA YOK!

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu 58'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Osmanlıspor deplasmanında forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

26. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkteki Kucka'nın kafa şutunda kaleci Lung'u geçen topu çizgi üzerinden Erkan Kaş çıkardı.

29. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



ÇALIMBAY'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor karşısında ligde son oynanan Galatasaray maçının 11'inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti. Stoperde Uğur'un yerine orta saha oyuncusu Okay'a görev veren deneyimli teknik adam, sağ bekte Pereira'nın yerine ise Kamil Ahmet'e şans tanıdı. Ayrıca kart cezalısı Sosa'nın yokluğunda Çalımbay, cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Onazi'ye forma verdi.

CASTİLLO DÖNDÜ

Trabzonspor'da en son 18 Şubat'ta Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada forma giyen hücum oyuncusu Fabian Castillo takıma geri döndü. Sakatlığı nedeniyle son 5 lig maçında yer almayan Castillo, tedavisinin tamamlanmasının ardından Kayserispor maçının 21 kişilik maç kadrosuna alındı. Rıza Çalımbay yıldız ismi mücadelenin son bölümünde Olcay Şahan'ın yerine oyuna dahil etti.

TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Kayserispor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli bölümün boş olduğu görülürken, konuk ekip taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesi iki takım taraftarlarının dostluk görüntüleri de dikkat çekti.

OTİZME MAVİ IŞIK YAK PANKARTI

Bu arada Trabzonsporlu futbolcular sahaya, 'Otizme mavi ışık yak' yazılı pankart ile çıktı. Ayrıca futbolcularla birlikte sahaya çıkan çocukların emniyet güçlerinin üniformalarını giydiği görüldü.

FIFA BİNASI ÖNÜNE CANLI BAĞLANTI

Karşılaşma öncesi stadyumda bulunan dev ekranlardan FIFA binası önünde çadır kurarak, 2010-11 sezonuyla ilgili hak arayışlarını sürdüren Trabzonspor taraftarlarına canlı bağlantı yapıldı. Kayserispor taraftarları, bağlantının ardından 'Tertemiz şampiyon Trabzonspor' tezahüratları yaparken, bordo-mavili taraftarlar da alkışladı.

TRABZONSPOR'DAN AA'YA KUTLAMA

Trabzonsporlu futbolcular, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yılını kutladı.

Bordo-mavili futbolcular, maç öncesi ısınmaya "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartla çıktı.

Trabzonsporlu taraftarlar, Kayserispor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli bölümün boş olduğu görülürken, konuk ekip taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesi iki takım taraftarları dostluk görüntüleri sergiledi.