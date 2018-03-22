Gönülleri de fethettiler – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Gönülleri de fethettiler

    Gönülleri de fethettiler
    Tahincioğlu Süper Ligi'nde mücadele eden 'un oyuncuları, çocuklarla bir araya geldi. çocuklarla vakit geçiren Paul Harris, burada bulunmaktan memnun olduğunu belirterek, "Çocukların yüzüne bir gülümseme kondurabilmek bizim için önemli" dedi. Vasiliauskas da ziyareti çocukları mutlu etmek için gerçekleştirdiklerini anlattı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:38
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