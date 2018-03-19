Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emanuel Adebayor, Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Türk futbolunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:51
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 14
Yorum
HASAN ŞAŞIRMIŞ. FENERİN 3 PENALTISI VERİLMEDİ. EKİCİNİN SARISI, SOLDADONUN 2 SARI KARTTAN ATILMASI, GSLİ FERNANDONUN ATILMASI,VELBUENANIN ATILMASI LAZIMDI
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 33
Yorum
UZMAN ANALİST HAKEMLER BAŞAKŞEHİRİ TUTUVERDİ AMA BJK VE ŞENOL BECEREMEDİ
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 25
Yorum
FBLİİ HİÇBİ OYUNCUYLA PROBLEMİM VAR DİYE KESMEYECEN OYUNCUYU OBRADOVİC GİBİ GEREKEN NE İSE ONU YAPACAN TAKMIŞ VALBUENA YA EKİCİYE OYNATMIYO
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