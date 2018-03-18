Okay Yokuşlu dalya dedi – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    dalya dedi

    <a href="/index/okay-yokuslu?id=243e8268-47b2-4f79-8dfa-f8ec466f4aad" class="" rel="tag">Okay Yokuşlu</a> dalya dedi

    Spor Toto 'in 26. haftasında sahasında Evkur 'u konuk eden , geçen hafta oynanan maçının 11'i ile sahaya çıktı.

    Teknik direktör , sakatlığı sona eren Abdülkadir Ömür ile kart cezası biten Tomas Hubocan'a ilk 11'de görev vermeyerek 3-1 galip geldikleri maçı kadrosunu bozmadı.

    Hubocan ve Abdulkadir'i yedek kulübesinde oturtan Çalımbay, stoperde yine Uğur Demirok ve 'ya görev verdi. Sol kanatta da Yusuf Yazıcı, forma giydi.

    OKAY YOKUŞLU DALYA YAPTI
    'a 2015-2016 sezonu öncesinde 'dan transfer olan , bordo-mavili takım forması altında 100. maçına çıktı.

    24 yaşındaki bordo-mavili futbolcu, 2015-2016, 2016-2017 sezonu ve bu sezon Avrupa, ve maçları olmak üzere 118 karşılaşmanın 100'ünde sahada yer alma başarısı göstererek son 3 sezonda takımının en istikrarlı oyuncusu oldu.

    TARAFTAR İLGİSİ YOK
    taraftarları, Medical Park Stadı'nda bu sezonun en az ilgisini Evkur maçında gösterdi.

    Statta büyük boşluklar gözlemlenirken misafir tribünde yer alan az sayıda Evkur taraftarları da takımlarını destekledi.

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:56
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