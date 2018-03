Teknik direktör Rıza Çalımbay, sakatlığı sona eren Abdülkadir Ömür ile kart cezası biten Tomas Hubocan'a ilk 11'de görev vermeyerek 3-1 galip geldikleri Teleset Mobilya Akhisarspor maçı kadrosunu bozmadı.

Hubocan ve Abdulkadir'i yedek kulübesinde oturtan Çalımbay, stoperde yine Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu'ya görev verdi. Sol kanatta da Yusuf Yazıcı, forma giydi.



OKAY YOKUŞLU DALYA YAPTI

Trabzonspor'a 2015-2016 sezonu öncesinde Kayserispor'dan transfer olan Okay Yokuşlu, bordo-mavili takım forması altında 100. maçına çıktı.

24 yaşındaki bordo-mavili futbolcu, 2015-2016, 2016-2017 sezonu ve bu sezon Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları olmak üzere 118 karşılaşmanın 100'ünde sahada yer alma başarısı göstererek son 3 sezonda takımının en istikrarlı oyuncusu oldu.



TARAFTAR İLGİSİ YOK

Trabzonspor taraftarları, Medical Park Stadı'nda bu sezonun en az ilgisini Evkur Yeni Malatyaspor maçında gösterdi.

Statta büyük boşluklar gözlemlenirken misafir tribünde yer alan az sayıda Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları da takımlarını destekledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.