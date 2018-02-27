Beşiktaş'ı yeneriz

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş derbisi için önemli mesajlar verdi. Bu hafta ise Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fırtına, zirve yarışından kopmadığını göstermek için kritik karşılaşmaya büyük önem veriyor. Rakibinin eksik kadroyla F.Bahçe karşısında ortaya koyduğu başarılı performansı yakından takip eden teknik direktör Rıza Çalımbay, en zor maçlardan bir tanesini oynayacaklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinin havasına şimdiden girdiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk haftalarda elde ettiğimiz Galatasaray galibiyeti bizim için bir seri başlangıcı olmuştu. O maçla çok iyi bir hava yakalamıştık. Bu kez ise Beşiktaş derbisini kazanarak yeni bir seriyi devam ettirmek istiyoruz. Çok zor bir karşılaşma bizleri bekliyor olacak ancak evimdeki bu maçta itici gücümüz olan taraftarımız ile sonuca gideceğimizi düşünüyoruz" dedi.

TRİBÜNLER DOLMALI

ÇALIMBAY, taraftarı da derbi maça davet ederek, "Tribünlerin tamamen dolmasını bekliyoruz. Onlara ihtiyacımız var. Nasıl Beşiktaş taraftarı bu stadı dolduruyorlarsa bizde de aynısı olmalı. Bize bugüne kadar tam destek veren taraftarımıza minnettarız. Onların tribünde olması takımımızı ateşliyor, olumlu etkiliyor" ifadesini kullandı.



ZAFER YAKIŞIR

Alanyaspor 'u deplasmanda mağlup ederek 6 hafta sonra galibiyetle tanışan ve 2018 yılında da ilk galibiyetini alan Trabzonspor'da gözler pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi. Aldığı galibiyetle taraftarlarının yüzünü güldüren ve Avrupa iddiasını da devam ettiren Karadeniz ekibinde, Alanyaspor maçından sonra oyuncuların taraftarlar bütünleşmesi Beşiktaş derbisi için de umutları artırdı. Alınan olumsuz sonuçların ardından taraftarlarla takım arasındaki olumsuz rüzgarı Alanyaspor galibiyeti dağıtırken, derbi karşılaşmasına taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.



Zevkli maç olur - Mini yorum Yunus Emre Sel

Beşiktaş'ın F.Bahçe karşısındaki futbolu ve arzusunu gördükten sonra Trabzonspor ile oynayacağı maçın ne denli zor geçeceğini kestirmek çok zor olmayacak. Ayrıca ilginç bir karşılaşma olacağı da kesin, Beşiktaş'ın başında Trabzonspor'un efsanesi, bordo-mavili kulübün başında ise Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden bir tanesi. Bu zevkli karşılaşma şimdiden sabırsızlıkla beklenmeye başlandı bile. Her ne kadar Alanya'dan çok önemli üç puanla dönülmüş olsa da henüz takımın beklenilen seviyede olduğunu söylemek mümkün değil. En büyük zorluk ise gol bulmakta yaşanacak gibi gözüküyor.