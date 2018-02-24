YALANLANDI!
KAP’a yapılan açıklamada, “Yönetimin bu konuda alınmış bir kararı yoktur” denildi
Trabzonspor'u Katarlılar'ın satın alacağına yönelik Katar'da çıkan haberlere yalanlama geldi. Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basın-yayın organlarında çıkan 'Katarlılar kulübün yüzde 50'sini satın alıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor. Yönetim tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durum Tebliği'ne göre kamuya açıklanacak bir husus bulunmamakla birlikte, KAP ve resmi siteden yapılan duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemeli."
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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