YALANLANDI! – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    YALANLANDI!

    YALANLANDI!

    KAP’a yapılan açıklamada, “Yönetimin bu konuda alınmış bir kararı yoktur” denildi

    'u Katarlılar'ın satın alacağına yönelik Katar'da çıkan haberlere yalanlama geldi. Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basın-yayın organlarında çıkan 'Katarlılar kulübün yüzde 50'sini satın alıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor. Yönetim tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durum Tebliği'ne göre kamuya açıklanacak bir husus bulunmamakla birlikte, KAP ve resmi siteden yapılan duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemeli."
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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