Hem puanlar hem para gitti
Henüz galibiyet alamadı
2017 yılının son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligin ilk yarısını 29 puanla lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde kapatan Trabzonspor, 201'de istediği sonuçları alamadı. Karadeniz ekibi, 2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybederken 33 puanla zirvenin 13 puan gerisine düştü. Henüz galibiyetle de tanışamadı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:21
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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