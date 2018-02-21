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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Hem puanlar hem para gitti

    Hem puanlar hem para gitti
    TFF tarafından kulüplere dağıtılan sportif performans ödülünden Karadeniz ekibi son 6 maçta kasasına sadece 5 milyon 500 bin TL koyabildi. Bordo-mavililer berabere biten son 5 maçta 5 milyon 500 bin TL, kaybedilen 1 maçta ise 2 milyon 200 bin TL olmak üzere toplam 7 milyon 700 bin TL kaybetti. Federasyon beraberliklere 1.1, galibiyetlere ise 2.2 milyon TL ödeme yapıyor.

    Henüz galibiyet alamadı
    2017 yılının son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligin ilk yarısını 29 puanla lider 'in 7 puan gerisinde kapatan , 201'de istediği sonuçları alamadı. Karadeniz ekibi, 2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybederken 33 puanla zirvenin 13 puan gerisine düştü. Henüz galibiyetle de tanışamadı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:21
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