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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    'den Abdükadir'in transferine engel

    Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel

    Özellikle bu sezon Yusuf Yazıcı ile ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan ve oynadığı futbolla her hafta üstüne koyan Abdulkadir Ömür için Alman ekibi Stuttgart'ın 20 milyon euro'luk teklif hazırladığı öğrenildi.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:44
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