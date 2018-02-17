Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Özellikle bu sezon Yusuf Yazıcı ile ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan ve oynadığı futbolla her hafta üstüne koyan Abdulkadir Ömür için Alman ekibi Stuttgart'ın 20 milyon euro'luk teklif hazırladığı öğrenildi.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:44
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Ali Koç'tan 'scout' devrimi!
Toplam 2
Yorum
Anladık Güzel lafları okumak ve duymak herkezin hoşuna gidiyor lakin gerçek olmalı tek propaganda olmasın. Borçlar tek gerçek tir şu an
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Emeği ve sevinci çalındı
Toplam 3
Yorum
al Futbol takımı yönetimi nerede, ilişkileri mi bozulur açıklama yapılırsa. Takım şampiyon olsa da taraftarın gözünde sıfırsınız. işbirlikçiler
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 43
Yorum
Dost İki yıldır yanlış hakem kararlarıyla maçlar kazandığınızı ne çabuk unuttunuz ? Aykut hocanın birçok maçta canı yanıyor.
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