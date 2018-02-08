"En iyisini yapmaya devam edeceğim"
Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joeo Pereira, her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını söyledi.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:56
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Hedef yarı final
Toplam 2
Yorum
taraftar Kahvede herkes bu maçın sonucunu hakemlerin belirleyeceğini söylüyor.
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'Yeter artık!'
Toplam 5
Yorum
KAPLAN TÜRK FUTBOLUNU TÜRK HAKEMLER BİTİRMİŞTİR DÜŞDÜĞÜMÜZ DURUM BUDUR TRABZONSPOR MAÇLARINA İSTANBUL BÖLGESİNDEN HAKEM VERİLMESİN LÜTFEN
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'Yeter artık!'
Toplam 5
Yorum
KAPLAN FUTBOL KURALLARININ İÇİNDE OLAN DOKUZ KUSURLU HAREKETİN İÇİNDE BULUNAN PENALTI SADECE TRABZONSPORA UYGULANMIYOR KİM BUNLAR
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