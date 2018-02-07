Hakem kabusu!
Göztepe sınavında Hüseyin Göçek net penaltıyı vermezken, bordo-mavili takım birçok karşılaşmada aynı kaderi yaşadı
Süper Lig'de bu sezon hemen her takım hakem hatalarından muzdarip olurken, birçok teknik adam da bu duruma tepki gösteriyor. Ancak hakem hatalarından canı en fazla yanan takımların başında ise Trabzonspor yer alıyor. En son oynanan Göztepe sınavı da dahil olmak üzere Trabzonspor'un bu sezon maruz kaldığı hakem hatalarının ilk sırasında verilmeyen penaltılar ve gösterilmeyen kartlar yer alıyor. İşte Trabzonspor'un maruz kaldığı hakem hataları:
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
Yorum
ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 2
Yorum
Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
Yorum
Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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