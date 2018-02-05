Şok! Esteban 1.5 ay yok
Kosta Rikalı file bekçisinin MR’ında sağ ayak baş parmağında kırık çıktı. Ameliyat olacak Esteban yaklaşık 1.5 ay forma giyemeyecek
Önceki günkü idmanda ağrıları artan Esteban tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, çekilen MR sonucunda ayak baş parmağında kırık olduğu tespit edildi.
Ameliyat olmasına karar verilen tecrübeli file bekçisinin yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Esteban'ın yokluğunda kaptan Onur Kıvrak'ın yedeği olarak genç kaleci Uğurcan Çakır kadroda yer alacak.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:24
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
Şok! Esteban 1.5 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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