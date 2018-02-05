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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    ! Esteban 1.5 ay yok

    <a href="/index/sok?id=e69015ce-5e22-4177-afd2-0164ae40e3ea" class="" rel="tag">Şok</a>! Esteban 1.5 ay yok

    Kosta Rikalı file bekçisinin MR’ında sağ ayak baş parmağında kırık çıktı. Ameliyat olacak Esteban yaklaşık 1.5 ay forma giyemeyecek

    'da Esteban Alvarado şoku yaşanıyor. Kosta Rikalı file bekçisi geçen hafta içinde yapılan antrenmanda yaptığı bir kurtarış sonrası sağ ayak baş parmağında ağrı hissederek, çalışmayı yarıda bırakmıştı.

    Önceki günkü idmanda ağrıları artan Esteban tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, çekilen MR sonucunda ayak baş parmağında kırık olduğu tespit edildi.

    Ameliyat olmasına karar verilen tecrübeli file bekçisinin yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Esteban'ın yokluğunda kaptan 'ın yedeği olarak genç kaleci Uğurcan Çakır kadroda yer alacak.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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