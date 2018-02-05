Bu fırsat kaçmaz
SÜPER Lig'de lider Başakşehir ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 2'şer, G.Saray'ın da 3 puan kaybetmesi, Trabzonspor'un iştahını artırdı.
GÖZTEPE İLE 20. KEZ
Trabzonspor ile Göztepe ligde 20. kez karşılaşacak. Geride kalan 19 maçta bordo-mavili takımın galibiyet sayısında 8-3 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşma berabere bitti. Bordo-mavililer 26, sarı-kırmızılılar ise 11 gol attı. Ligin ilk yarısında İzmir'de 14 sezon sonra karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesini Göztepe 3-2 kazanmıştı.
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- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:31
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
Bu fırsat kaçmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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