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    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bu fırsat kaçmaz

    Bu fırsat kaçmaz

    SÜPER Lig'de lider Başakşehir ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 2'şer, G.Saray'ın da 3 puan kaybetmesi, 'un iştahını artırdı.

    Bordo- mavililer, 'yi yenerek bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Yöneticiler, ligin daha çok şeye gebe olduğunu, galibiyet serisi yakalamaları halinde yarışa tekrar ortak olacaklarını belirttiler.

    GÖZTEPE İLE 20. KEZ
    ile Göztepe ligde 20. kez karşılaşacak. Geride kalan 19 maçta bordo-mavili takımın galibiyet sayısında 8-3 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşma berabere bitti. Bordo-mavililer 26, sarı-kırmızılılar ise 11 gol attı. Ligin ilk yarısında 'de 14 sezon sonra karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesini Göztepe 3-2 kazanmıştı.

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    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:31
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