Yeni seri zamanı
Süper Lig’de 3 haftadır berabere kalan Trabzonspor, evinde Göztepe’yi ağırlıyor. Bordo-mavililer, kazanıp yeni çıkış başlatmayı hedefliyor. Rıza Çalımbay, “3 puan için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi
Bordo-mavili teknik adam, "Ligde kolay maç yok. Ancak bizim de bundan sonra kredimiz kalmadı. Göztepe karşılaşması bizim için kritik önemde. Sahamızda mutlaka 3 puanı almak zorundayız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Çalımbay, bordo-mavili taraftarlara da çağrı yaparak her zamanki gibi destek beklediklerini dile getirdi.
JOSE SOSA İLK 11'DE
Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna giren ve başarılı futboluyla göz dolduran Jose Sosa bugün ilk 11'de sahada olacak. Yusuf Yazıcı'nın ise ligde bu sezon 2. kez yedek soyunması bekleniyor. Sosa orta sahada Okay ile Onazi'nin önünde oyun kurucu görevini üstlenecek.
RODALLEGA'YA GÖRE 'SİSTEM'
Burak'ın yokluğunda gol ümitleri Hugo Rodallega'da olacak. 18 maçta 12 kez fileleri sarsan Kolombiyalı forvet ile teknik heyet antrenmanlarda özel olarak ilgilendi. Rodallega'nın 11'e girmesiyle oyun sistemi de değişecek. Önceki maçlarda Burak Yılmaz ceza sahası içerisinde topla buluşturulmaya çalışılıyordu. Bu akşam kanat organizasyonlarına ağırlık verilecek.
BURAK DAHİL 5 EKSİK VAR
Bordo-mavili takımda, Göztepe maçı öncesi 5 önemli eksik var. 17 golle takımının en skorer ismi olan Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Castillo, Mustafa Akbaş ve kaleci Esteban da yine sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Sağ bek Joao Pereira ise kart cezalısı.
Yunus Emre SEL
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:42
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
Yeni seri zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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