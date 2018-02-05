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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Yeni seri zamanı

    Yeni seri zamanı

    ’de 3 haftadır berabere kalan , evinde ’yi ağırlıyor. Bordo-mavililer, kazanıp yeni çıkış başlatmayı hedefliyor. , “3 puan için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi

    'in ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, sahasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. Son 3 maçında aldığı beraberliklerle zirveden uzaklaşan bordo-mavili takım kazanıp hem yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hem de yarışa yeniden tutunmayı hedefliyor. Rıza Çalımbay, eksiklere rağmen 'yi yenmek zorunda olduklarını söyledi.

    Bordo-mavili teknik adam, "Ligde kolay maç yok. Ancak bizim de bundan sonra kredimiz kalmadı. karşılaşması bizim için kritik önemde. Sahamızda mutlaka 3 puanı almak zorundayız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Çalımbay, bordo-mavili taraftarlara da çağrı yaparak her zamanki gibi destek beklediklerini dile getirdi.

    JOSE SOSA İLK 11'DE
    Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna giren ve başarılı futboluyla göz dolduran Jose Sosa bugün ilk 11'de sahada olacak. Yusuf Yazıcı'nın ise ligde bu sezon 2. kez yedek soyunması bekleniyor. Sosa orta sahada Okay ile Onazi'nin önünde oyun kurucu görevini üstlenecek.

    RODALLEGA'YA GÖRE 'SİSTEM'
    Burak'ın yokluğunda gol ümitleri Hugo Rodallega'da olacak. 18 maçta 12 kez fileleri sarsan Kolombiyalı forvet ile teknik heyet antrenmanlarda özel olarak ilgilendi. Rodallega'nın 11'e girmesiyle oyun sistemi de değişecek. Önceki maçlarda Burak Yılmaz ceza sahası içerisinde topla buluşturulmaya çalışılıyordu. Bu akşam kanat organizasyonlarına ağırlık verilecek.

    BURAK DAHİL 5 EKSİK VAR
    Bordo-mavili takımda, Göztepe maçı öncesi 5 önemli eksik var. 17 golle takımının en skorer ismi olan Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Castillo, Mustafa Akbaş ve kaleci Esteban da yine sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Sağ bek Joao Pereira ise kart cezalısı.

    Yunus Emre SEL

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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