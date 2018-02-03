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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’da kadro istikrarı sağlanamadı

    Trabzonspor’da kadro istikrarı sağlanamadı

    ’de son 10 maçını kaybetmeyen ancak 3 maçtır da kazanamayan ’da, cezalı, sakat ve oyuncuların form durumu nedeniyle ideal kadro yakalanamadı.

    Bordo-mavililerde ligin 9'uncu haftasında göreve başlayan , takımın başında ligde çıktığı 11 maçta da farklı 11'ler sahaya sürdü. 'in 9'uncu haftasında 'un başındaki ilk maçında karşılaşmasına Onur, Mas, Uğur, Mustafa, Pereira, Okay, Sosa, Olcay, Onazi, ve Burak 11'i ile başlayan Çalımbay, 10'uncu haftada oynanan karşılaşmasının ilk 11'inde 3, 11'inci haftada karşısında 1, 12'nci haftada Osmanlıspor mücadelesinde 2, 13'üncü haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında 1, 14'üncü haftada karşısında 2, 15'inci haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde 3, 16'ncı haftada Bursaspor karşılaşmasında 2, 17'nci haftada karşısında 3, 18'inci haftada karşılaşmasında 3 ve son olarak 19'uncu haftada karşılaşmasının 11'inde 4 farklı oyuncuya görev verdi.

    11 MAÇTA DA GÖREV ALAN 3 OYUNCU VAR
    Trabzonspor'un başında çıktığı 11 lig maçında da sahaya farklı 11'ler süren teknik direktör Rıza Çalımbay, bu periyotta 3 oyuncusundan vazgeçmedi.

    Bordo-mavililerin Çalımbay yönetiminde çıktığı 11 maçın tamamında sadece , Joa Pereira ve Yusuf Yazıcı ilk 11'de görev alan isimler oldu. Söz konusu 11 maçlık lig periyodunda Esteban, Bongonda, Batuhan, Uğurcan, Abdurrahim, Hüseyin ve Arda forma şansı bulamadı.

    GÖZTEPE KARŞISINDA DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
    Bu arada Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 20'nci haftasında ile oynayacakları maçın 11'inde de son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasından farklı olarak değişiklikler yapmak zorunda kalacak. Bordo-mavililerde 'ın sakat, Pereira'nın ise kart cezalısı olması nedeniyle deneyimli teknik adam Göztepe karşısında bu 2 oyuncusundan faydalanamayacak.

    BAŞKAN USTA: "YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"
    Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulüp dergisinin Şubat ayı sayısında yer alan yazısında yollarına emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Başkan Usta, dergideki yazısında, "Takımımızı hak ettiği yerde görmek, onun zaferlerine tanık olmak hepimizin ortak hayalidir. Uzun vadeli politikalar üreterek 'başarılı' bir takım kurmak ve özlenen Trabzonspor'a kavuşmak gerekir. Spor yöneticiliği genel olarak zaten 'bıçak sırtı' bir karaktere sahipken, mevzu bahis Trabzonspor olduğunda bıçak daha da keskinleşiyor; politika üretmek de karar almak da bazen güçleşiyor. Yine de yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:48
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