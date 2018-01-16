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    16 Ocak 2018, Salı
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    9. kez müzeye gelecek

    9. kez müzeye gelecek
    Teknik direktör Rıza Çalımbay geldikten sonra müthiş bir çıkış yakalayan , bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Karadeniz ekibi, en son 2009-2010 sezonunda müzesine götürdüğü kupayı bu sezon 9. kez almayı hedefliyor. Rıza Çalımbay, lig kadar kupanın da önemli olduğunu belirtiyor.

    Trabzonspor, çeşitli isimler altında organize edilen Türkiye Kupası'nda 14 kez final oynadı. 8. kez kupayı müzesine götüren bordo-mavililer, 8. kez de sahadan moralsiz ayrıldı. Fırtına kupa finalinde 4 kez Beşiktaş, 3 kez G.Saray, 2 kez F.Bahçe ve G.Birliği 1'er kez de Kocaelispor, Bursaspor ve Adana Demir ile karşılaştı.

    Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen yeni adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan organizasyonda Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından kupayı en çok müzesine götüren 3. takım olan Trabzonspor, 7 sezonluk hasretine son vermek istiyor. Fırtına bu kupayı en son 2009-10'da F.Bahçe'yi finalde yenerek almıştı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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