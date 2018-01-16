9. kez müzeye gelecek
Trabzonspor, çeşitli isimler altında organize edilen Türkiye Kupası'nda 14 kez final oynadı. 8. kez kupayı müzesine götüren bordo-mavililer, 8. kez de sahadan moralsiz ayrıldı. Fırtına kupa finalinde 4 kez Beşiktaş, 3 kez G.Saray, 2 kez F.Bahçe ve G.Birliği 1'er kez de Kocaelispor, Bursaspor ve Adana Demir ile karşılaştı.
Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen yeni adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan organizasyonda Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından kupayı en çok müzesine götüren 3. takım olan Trabzonspor, 7 sezonluk hasretine son vermek istiyor. Fırtına bu kupayı en son 2009-10'da F.Bahçe'yi finalde yenerek almıştı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:42
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
Toplam 2
Yorum
Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
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Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
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DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
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2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday
Toplam 1
Yorum
123654 beşiktaşlılar üzgün..
9. kez müzeye gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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