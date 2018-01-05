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    05 Ocak 2018, Cuma
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    M'Bengue iddiası

    M'Bengue iddiası

    Bordo-mavili yönetimin, 29 yaşındaki futbolcu için son pazarlıkları yaptığı ileri sürüldü. Saint-Etienne’de fazla şans bulamayan M’Bengue gelmeye hazır

    Trabzonspor'da Arjantinli Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılması kesinleşirken, sol beke alternatif arayışları devam ediyor. Türkiye'den Sakıb Aytaç, Aziz Behich ve Ömer Bayram gibi isimlerle ilgilenen bordo-mavili takım için Fransa'dan yeni bir iddia geldi. Bordo-mavili ekibin, Saint- Etienne takımında forma giyen Cheikh M'Bengue'nin peşinde olduğu belirtilirken, transferin son aşamada olduğu ileri sürüldü.

    SADECE 7 KARŞILAŞMADA OYNADI
    29 yaşındaki Cheikh M'Bengue, bu sezon Fransa Ligue 1'de sadece 6 maçta şans bulurken, 1 kez de kupada görev yaptı. Senegalli futbolcunun, sürekli oynayamadığı için Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı bildirildi. 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli sol bekin kulübüyle anlaşılması halinde transferinin bitirileceği ifade ediliyor.

    Mini Yorum: Mas'ı aratmaz / Yunus Emre SEL
    'ın yerine sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor için Cheikh M'Bengue çok doğru bir tercih olur. Rennes, Toulouse ve en son 'de takımın hep ideal 11 oyuncusu oldu. M'Bengue savunma yönü kuvvetli ve çok iyi kademeye giren 'ın seveceği tarzda bir kanat oyuncusu. Fransa'da doğup büyümesine rağmen Senegal Milli Takımını seçti. 29 yaşındaki oyuncu kötü bir ilk yarı geçirdi ama buna 'in berbat performansı da neden oldu. Tek eksik yanı hücuma fazla destek vermemesi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 04:41
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