M'Bengue iddiası
Bordo-mavili yönetimin, 29 yaşındaki futbolcu için son pazarlıkları yaptığı ileri sürüldü. Saint-Etienne’de fazla şans bulamayan M’Bengue gelmeye hazır
SADECE 7 KARŞILAŞMADA OYNADI
29 yaşındaki Cheikh M'Bengue, bu sezon Fransa Ligue 1'de sadece 6 maçta şans bulurken, 1 kez de kupada görev yaptı. Senegalli futbolcunun, sürekli oynayamadığı için Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı bildirildi. 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli sol bekin kulübüyle anlaşılması halinde transferinin bitirileceği ifade ediliyor.
Mini Yorum: Mas'ı aratmaz / Yunus Emre SEL
Emmanuel Mas'ın yerine sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor için Cheikh M'Bengue çok doğru bir tercih olur. Rennes, Toulouse ve en son Saint Etienne'de takımın hep ideal 11 oyuncusu oldu. M'Bengue savunma yönü kuvvetli ve çok iyi kademeye giren Rıza Çalımbay'ın seveceği tarzda bir kanat oyuncusu. Fransa'da doğup büyümesine rağmen Senegal Milli Takımını seçti. 29 yaşındaki oyuncu kötü bir ilk yarı geçirdi ama buna Saint Etienne'in berbat performansı da neden oldu. Tek eksik yanı hücuma fazla destek vermemesi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 04:41
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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