 Jaja çılgınlığı – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    çılgınlığı

    <a href="/index/jaja?id=c7ced9cd-1483-4ceb-8400-93095ecb2ff2" class="" rel="tag">Jaja</a> çılgınlığı
    Sezon başında Lokeren'den Tayland ekibi Buriram United'a kiralanan ve 34 maçta 34 gol 11 asist yaparak takımını şampiyonluğa taşıyan Brezilyalı yıldız için Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada çağrıda bulundu. 'yı yeniden takımda görmek isteyen taraftarlar futbolcunun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa onlarca yorum yaparak "Trabzon'a gel" çağrısı yaptılar. Süper Lig'de Trabzonspor ve Kayserispor formaları giyen Brezilyalı futbolcunun Belçika'ya dönmeye sıcak bakmadığı ve imkanlar oluşması halinde Karadeniz ekibine dönmek istediği ifade edildi. Ayrıca Başkan Muharrem Usta'ya da seslenen taraftarlar 31 yaşındaki futbolcunun transferi istedi. Bazı taraftar siteleri de Brezilyalı futbolcunun bordomavili yönetime önerildiğini ve gündemde olduğunu iddia etti.

    TRABZON'DA NE YAPMIŞTI?
    2010-2011 sezonunda forması giyen Jaja, Spor Toto Süper Lig'de 29 maçta 12 gol atıp, 3 de asist yapmıştı
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:28
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