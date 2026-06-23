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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Portekiz, Özbekistan'ı farklı geçti

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Portekiz, Özbekistan'ı farklı geçti

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası tarihine geçtiği mücadelede Portekiz rakibini 5-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 22:01 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 22:06
Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Portekiz, Özbekistan'ı farklı geçti

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 5-0 kazanan Portekiz gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 6,39. dakikada Cristiano Ronaldo, 17. dakikada Nuno Mendes, 60. dakikada Abduvohid Nematov(kk) ve 87. Rafael Leao kaydetti.

Portekiz puanını 4 yaparken Özbekistan puanla tanışamadı.

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RONALDO TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Cristiano Ronaldo, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçti.

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