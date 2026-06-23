Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Portekiz, Özbekistan'ı farklı geçti

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 5-0 kazanan Portekiz gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 6,39. dakikada Cristiano Ronaldo, 17. dakikada Nuno Mendes, 60. dakikada Abduvohid Nematov(kk) ve 87. Rafael Leao kaydetti.
Portekiz puanını 4 yaparken Özbekistan puanla tanışamadı.
RONALDO TARİHE GEÇTİ
Karşılaşmada 2 gol kaydeden Cristiano Ronaldo, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️ Cristiano Ronaldo, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçiyor! Portekizli yıldız, bu golle ülkesini Özbekistan karşısında 1-0 öne geçiriyor. pic.twitter.com/MEY24vvyvC— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026
⚽️ Nuno Mendes, frikikte Nematov'u kapattığı köşeden avladı ve farkı 2'ye çıkardı! pic.twitter.com/4Bd4B7cv3j— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026
⚽️ Portekiz hızlı geldi, Cristiano Ronaldo tekrar 'Siu' dedi! 3-0. pic.twitter.com/mznHwDbgGw
— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026
⚽️ Portekiz, köşe vuruşu organizasyonunda golü buldu. Khusanov topu kendi ağlarına gönderdi. 4-0. pic.twitter.com/mjKQx5e4N0
— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026
⚽️ Rafael Leao boşta kalan topu 90'a gönderdi. Portekiz farkı açmaya devam ediyor. 5-0. pic.twitter.com/hACcQCEPGs— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026