Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Portekiz, Özbekistan'ı farklı geçti

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 5-0 kazanan Portekiz gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 6,39. dakikada Cristiano Ronaldo, 17. dakikada Nuno Mendes, 60. dakikada Abduvohid Nematov(kk) ve 87. Rafael Leao kaydetti.

Portekiz puanını 4 yaparken Özbekistan puanla tanışamadı.

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RONALDO TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Cristiano Ronaldo, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Cristiano Ronaldo, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçiyor! Portekizli yıldız, bu golle ülkesini Özbekistan karşısında 1-0 öne geçiriyor. pic.twitter.com/MEY24vvyvC