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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Hırvatistan Dünya Kupası'nda Panama'yı mağlup etti!

Hırvatistan Dünya Kupası'nda Panama'yı mağlup etti!

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci maçında Panama ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Hırvatistan, Panama'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Hırvatlar, gruplardan çıkma umutlarını korurken Panama turnuvaya veda etti. İşte mücadeleden detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 01:52 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 04:04
Hırvatistan Dünya Kupası'nda Panama'yı mağlup etti!

2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada L Grubu 2. hafta maçında Hırvatistan ile Panama kozlarını paylaştı. Kritik karşılaşmadan Hırvatistan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Hırvatistan ve maçın tek golünü 54. dakikada Budimir kaydetti. Bu golle Hırvatistan turnuvada gruptan çıkma umutlarını korudu. Panama ise aldığı mağlubiyetin ardından turnuvaya veda etti.

Maçın ardından Hırvatistan grupta 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Panama ise sonuncu ve 4. sırada bulunuyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ:

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