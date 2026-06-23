2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada L Grubu 2. hafta maçında Hırvatistan ile Panama kozlarını paylaştı. Kritik karşılaşmadan Hırvatistan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Hırvatistan ve maçın tek golünü 54. dakikada Budimir kaydetti. Bu golle Hırvatistan turnuvada gruptan çıkma umutlarını korudu. Panama ise aldığı mağlubiyetin ardından turnuvaya veda etti.

Maçın ardından Hırvatistan grupta 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Panama ise sonuncu ve 4. sırada bulunuyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ: