FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada K Grubu 2. hafta maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo kozlarını paylaşıyor. Estadio Guadalajara Stadyumu'nda oynanan maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bu mücadele öncesi Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Demokratik Kongo ise Portekiz karşısında 1-1'lik skorla berabere kalmıştı.

İki takım için de gruptan çıkabilmek adına bu mücadele hayati önem taşıyor.

KOLOMBİYA-DEMOKRATİK KONGO MİLLİ MAÇININ İLK 11'LERİ:

Kolombiya: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Rodriguez; Arias, Diaz; Suarez

Demokratik Kongo: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Kapuadi, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa

KOLOMBİYA-DEMOKRATİK KONGO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kolombiya-Demokratik Kongo maçı TSİ 05.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.