CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Kolombiya-Demokratik Kongo maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Kolombiya-Demokratik Kongo maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada K Grubu 2. hafta maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo karşı karşıya geliyor. İki takım da gruplardan çıkabilmek adına mutlaka galibiyet için sahada. Kolombiya-Demokratik Kongo maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 04:52
Kolombiya-Demokratik Kongo maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada K Grubu 2. hafta maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo kozlarını paylaşıyor. Estadio Guadalajara Stadyumu'nda oynanan maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bu mücadele öncesi Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Demokratik Kongo ise Portekiz karşısında 1-1'lik skorla berabere kalmıştı.

İki takım için de gruptan çıkabilmek adına bu mücadele hayati önem taşıyor.

KOLOMBİYA-DEMOKRATİK KONGO MİLLİ MAÇININ İLK 11'LERİ:

Kolombiya: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Rodriguez; Arias, Diaz; Suarez

Demokratik Kongo: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Kapuadi, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa

KOLOMBİYA-DEMOKRATİK KONGO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kolombiya-Demokratik Kongo maçı TSİ 05.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

Hırvatistan Panama'yı mağlup etti!
Okan Buruk'un gözdesinde rakip Simeone!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Başkan Erdoğan’dan NATO mesajı: Caydırıcılık ortak hedef
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ronaldo tarihe geçti! Portekiz farklı kazandı
F.Bahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Singo'nun sakatlığı hakkında açıklama! Singo'nun sakatlığı hakkında açıklama! 22:04
Zeynep Sönmez Eastbourne Açık'ta 2. tura çıktı! Zeynep Sönmez Eastbourne Açık'ta 2. tura çıktı! 19:21
F.Bahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek F.Bahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek 18:34
FIBA'nın "güç sıralamasında" Türkiye ilk sırada! FIBA'nın "güç sıralamasında" Türkiye ilk sırada! 17:42
Beşiktaş'ın kamp programı açıklandı Beşiktaş'ın kamp programı açıklandı 17:25
Edin Vişça yuvaya döndü Edin Vişça yuvaya döndü 17:15
Daha Eski
Torreira'dan kendisi ve Icardi için transfer itirafı! Torreira'dan kendisi ve Icardi için transfer itirafı! 17:10
Fenerbahçe sezonu açıyor Fenerbahçe sezonu açıyor 16:49
Günün transfer bombası: G.Saray istedi F.Bahçe kapıyor! Günün transfer bombası: G.Saray istedi F.Bahçe kapıyor! 16:31
Beşiktaş'ta Canberk Kuş ile yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta Canberk Kuş ile yollar ayrıldı. 16:17
Marko Jevtovic ile yollar ayrıldı Marko Jevtovic ile yollar ayrıldı 16:02
Filenin Efeleri sahaya çıkıyor Filenin Efeleri sahaya çıkıyor 09:56