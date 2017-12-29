Hubocan kalıyor
Sezon başında Marsilya’dan kiralanan 32 yaşındaki Slovak stoper için 1 milyon 100 euro’luk satın alma opsiyonu devreye sokulacak
İKİSİ İLE DE YOLA DEVAM
YÖNETİM ayrıca sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan stoper Uğur Demirok ve 32 yaşındaki Senegalli forvet Dame N'Doye'u da takımda tutmak istiyor. İki futbolcu ile yeni yeni sözleşme
TAM BiR SAVAŞÇI VE JOKER
17 Eylül 1985'te Slovakya'nın Zilina kentinde doğan Hubocan, 1.84 boyunda. Savaşçı kimliği ile ön plana çıkan Hubocan, bire bir mücadelelerde etkili bir isim. Stoper olsa da defansın her yerinde oynayabiliyor.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:49
-
Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
-
Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
-
Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
Hubocan kalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.