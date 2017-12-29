 Hubocan kalıyor – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    kalıyor

    Hubocan kalıyor

    Sezon başında Marsilya’dan kiralanan 32 yaşındaki Slovak stoper için 1 milyon 100 euro’luk satın alma opsiyonu devreye sokulacak

    BORDO-mavililer iç transferde sezon başında Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tomas 'ın bonservisini almaya karar verdi. Buna göre Trabzon-spor 1 milyon 100 bin euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Hubocan ile uzun soluklu bir sözleşme imzalayacak. 32 yaşındaki stoperin özellikle Rıza Çalımbay'ın gelmesinden sonra sergilediği performanstan memnun kalan yönetimin Slovak savunmacının da kalmak istemesi üzerine önümüzdeki günlerde Marsilya ile masaya oturarak, satın alma opsiyonunu devreye sokmaya planladığı öğrenildi.

    İKİSİ İLE DE YOLA DEVAM
    YÖNETİM ayrıca sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan stoper Uğur Demirok ve 32 yaşındaki Senegalli forvet Dame N'Doye'u da takımda tutmak istiyor. İki futbolcu ile yeni yeni sözleşme

    TAM BiR SAVAŞÇI VE JOKER
    17 Eylül 1985'te Slovakya'nın Zilina kentinde doğan Hubocan, 1.84 boyunda. Savaşçı kimliği ile ön plana çıkan Hubocan, bire bir mücadelelerde etkili bir isim. Stoper olsa da defansın her yerinde oynayabiliyor.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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