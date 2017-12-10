Burak Yılmaz'dan "kaza" açıklaması"
Sarıyer'de Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın içinde bulunduğu lüks araç, takla atarak cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından kazayla ilgili açıklama yaptı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:11
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
Toplam 3
Yorum
beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
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