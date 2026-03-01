Zeynep, çeyrek finalde veda etti

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti.
Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti. Milli tenişçi, dünya 61 numarası İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaştı. 23 yaşındaki milli sporcu, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.