CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Zeynep Sönmez Avustralya Açık’a 3. turda veda etti

Zeynep Sönmez Avustralya Açık’a 3. turda veda etti

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Avustralya Açık 3. turunda Yuliya Putintseva’ya 2-1 mağlup oldu. Nefes kesen mücadelede ikinci seti tie-break’te kazanan Sönmez, turnuvaya alkışlarla veda etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 08:26 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 09:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zeynep Sönmez Avustralya Açık’a 3. turda veda etti

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazakistan'dan Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Melbourne kentindeki turnuvadaki tek kadınlar 3. tur müsabakasında dünya 112 numarası Zeynep, sıralamada 94. basamakta yer alan Putintseva'yla KIA Arena'da karşılaştı.

Avustralya Açık'ta 3. tur oynayan ilk Türk tenisçi olan Zeynep, maça iyi başlayamadı. İlk setin ikinci oyununda servis kırdıran milli raket, çok fazla basit hata yaptığı ilk üç oyun sonunda 3-0 geriye düştü. Daha sonraki iki oyunu da alan ve servis kıran Zeynep, 5. oyunda yine serviste etkili olamadı. Setin geri kalanında iki sporcu da servislerinde hata yapmadı ve ilk seti Putintseva 6-3 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

İkinci sete de iyi başlayan taraf Putintseva oldu. İlk oyunda servis kıran Putintseva, kendi servisinde de hata yapmadı ve sette 2-0'lık üstünlük yakaladı. 6. oyunda rakibinin servisini kırarak sete dengeyi (3-3) getiren Zeynep, sonraki oyunda da hata yapmadı ve 4-3 öne geçti. 11. oyunda kendi servisinde 4-0 öne geçmesine rağmen milli raket, çok fazla basit hata yapınca servisini kırdırdı. Maçı kazanmak için servis atan rakibine direnen Zeynep, 12. oyunda yine servisi kırdı ve 6-6'lık eşitliği sağladığı seti tie-break'e götürdü. Karar oyununda rakibini yenen Zeynep Sönmez, seti 7-6 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

Son sete de iyi başlayan taraf yine Putintseva olurken, Kazak raket ilk 3 oyun sonunda 3-0'lık üstünlük sağladı. Putintseva, daha az hata yaptığı seti 6-3 maçı da 2-1 kazanarak 4. tura yükseldi.

Bu sonuçla Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a 3. turda veda ederken sergilediği mücadeleci performansla takdir topladı.

Zeynep Sönmez kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Domenico Tedesco'dan Aston Villa'ya net mesaj! | Talisca'dan olay Alex itirafı...
FETÖ dümeni uyuşturucuya kırdı: Firari Aytaç Ocaklı ve İBB casusu Hüseyin Gün 10 tonluk sevkiyattan çıktı
F.Bahçe'den Muriqi ısrarı!
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'in ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi son durum Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi son durum 08:48
Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! 08:47
Zeynep Sönmez Avustralya Açık’a 3. turda veda etti Zeynep Sönmez Avustralya Açık’a 3. turda veda etti 08:25
Noa Lang, İstanbul'da! Noa Lang, İstanbul'da! 01:44
F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! 01:44
F.Bahçe kaybetti ama ilk 24 garanti! F.Bahçe kaybetti ama ilk 24 garanti! 01:44
Daha Eski
Tedesco'dan Nesyri açıklaması! Tedesco'dan Nesyri açıklaması! 01:44
İşte F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi güncel sıralaması! İşte F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi güncel sıralaması! 01:44
Tedesco: Kerem eğer o golü atmış olsaydı... Tedesco: Kerem eğer o golü atmış olsaydı... 01:44
Emery: F.Bahçe ve hocasına saygı duyuyorum! Emery: F.Bahçe ve hocasına saygı duyuyorum! 01:44
İşte UEFA ülke sıralamamız! İşte UEFA ülke sıralamamız! 01:44
Kerem'in golüne ofsayt engeli! Kerem'in golüne ofsayt engeli! 01:44