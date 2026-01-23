CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka 4. tura çıktı

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka 4. tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, 4. tura yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 11:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka 4. tura çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan ve Avustralya Açık'ta ilk kupasını kaldırmak için mücadele eden 22 yaşındaki Alcaraz, 32 numaralı seribaşı Fransız Corentin Moutet'yi 6-2, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi.

Alcaraz, 4. turda 19 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ile karşılaşacak.

11 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev de Macar Fabian Marozsan'ı 6-7, 4-6, 7-5, 6-0 ve 6-3'lük setlerle geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

SABALENKA "TİE-BREAK"LERLE KAZANDI

Kariyerinde 2 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Belaruslu Aryna Sabalenka, Avusturyalı Anastasia Potapova'yı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek tur biletini aldı.

Sabalenka'nın 4. turdaki rakibi 17 numaralı seribaşı Kanadalı Victoria Mboko oldu.

İki kez grand slam şampiyonu 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff da vatandaşı Hailey Baptiste'yi 3-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Gauff, 19 numaralı seribaşı Çek Karolina Muchova ile eşleşti.

Türk Telekom-REKLAM
Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro!
DİĞER
Fenerbahçe için flaş manşetler: "Aston Villa'yı o kurtardı"
FETÖ dümeni uyuşturucuya kırdı: Firari Aytaç Ocaklı ve İBB casusu Hüseyin Gün 10 tonluk sevkiyattan çıktı
İngiliz basını F.Bahçe maçını konuşuyor!
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'in ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri Juventus yolcusu! En-Nesyri Juventus yolcusu! 11:13
Oulai'nin ailesinden transfer mesajı! Oulai'nin ailesinden transfer mesajı! 10:08
Zeynep Sönmez Avustralya Açık 3. Tur görüntüleri Zeynep Sönmez Avustralya Açık 3. Tur görüntüleri 09:50
76ers Rockets'ı mağlup etti 76ers Rockets'ı mağlup etti 09:40
İngiliz basını F.Bahçe maçını konuşuyor! İngiliz basını F.Bahçe maçını konuşuyor! 09:39
Üründül’den çarpıcı F.Bahçe yorumu! Üründül’den çarpıcı F.Bahçe yorumu! 09:09
Daha Eski
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'in ardından... G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'in ardından... 09:04
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi son durum Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi son durum 08:48
Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! 08:47
Zeynep Sönmez Avustralya Açık’a veda etti Zeynep Sönmez Avustralya Açık’a veda etti 08:25
Noa Lang, İstanbul'da! Noa Lang, İstanbul'da! 01:44
F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! 01:44