Avustralya Hükümeti Sırp tenisçi Djokovic'in vizesini iptal etti

Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke tarafından yapılan açıklamada iptalin "sağlık ve düzeni koruma gerekçesiyle ve kamu yararı temelinde" yapıldığı belirtildi. Bu açıklamanın ardından Sırp tenisçi Avustralya Açık Turnuvası'nda mücadele edemeyecek.

İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Djokovic'in bu karara itiraz hakkı bulunuyor. Avukatlarının itirazın hafta sonu görüşülüp karar bağlanmasını isteyecekleri düşünülüyor ancak bunun mümkün olup olmadığıyla ilgili bir bilgi henüz yok.

NELER YAŞANMIŞTI?

Covid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

TSITSIPAS'TAN ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Avustralya Açık hazırlıklarını Rod Laver Arena'da yaptığı antrenmanla sürdüren 23 yaşındaki Yunan tenisçi Tsitsipas, Hindistan'ın WION haber kanalına verdiği röportajda, Djokovic'i eleştirdi.

Tek erkelerde bir numaralı raket Djokovic de dahil olmak üzere bazı oyuncuların aşı yaptırmamalarına rağmen Avustralya vizesi almalarına tepki gösteren Tsitsipas, "İstatistikler, oyuncuların yüzde 98'inin aşılandığını ve Avustralya'ya gelip performanslarını göstermek için yapmaları gerekeni yaptığını gösteriyor" dedi.

Yunan raket, "Çok küçük bir grup kendi yolunu izlemeyi seçti ve bu, çoğunluğun aptal gibi ya da başka bir şeymiş gibi görünmesine neden oluyor" ifadesini kullandı.