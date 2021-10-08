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Cem İlkel ABD’de ana tabloda

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen Indian Wells turnuvasında ana tabloya kaldı. 26 yaşındaki sporcu, elemelerin finalinde ABD'li Govind Nanda'yı 6-1, 2-6 ve 6-4 setlerle 2-1 yendi ve ana tabloya kalma hakkı kazandı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 06:50
Cem İlkel ABD’de ana tabloda
Milli tenisçi Cem İlkel, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen Indian Wells turnuvasında ana tabloya kaldı. 26 yaşındaki sporcu, elemelerin finalinde ABD'li Govind Nanda'yı 6-1, 2-6 ve 6-4 setlerle 2-1 yendi ve ana tabloya kalma hakkı kazandı.
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