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05 Mart 2020, Perşembe
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Teniste milli heyecan

Teniste milli heyecan

A Milli Erkek Tenis Takımı, Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarında ile karşılaşacak. 'yı geçen yıl eylül ayında deplasmanda 3-2 yenerek play-off oynamaya hak kazanan milliler, 'da İsrail'i ağırlayacak.

ile arasındaki play-off müsabakaları, 6-7 Mart tarihlerinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nde oynanacak. A , İsrail'i mağlup etmesi durumunda 1. Küme'ye yükselecek.

Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un yaptığı ay-yıldızlı ekibin kadrosunda , Altuğ Çelikbilek, , Sarp Ağabigün ve Yankı Erel yer alıyor.

İsrail'in kadrosunda ise Edan Leshem, Yshai Oliel, Ben Patael, Daniel Cukierman ve aynı zamanda takım kaptanlığını üstlenen Jonathan Erlich bulunuyor.

  1. 05.03.2020
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