Rafael Nadal 85. şampiyonluğuna ulaştı - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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85. şampiyonluğuna ulaştı

Rafael Nadal 85. şampiyonluğuna ulaştı

İspanyol tenisçi, Fritz'i mağlup ederek Turnuvası'ndaki 3'üncü, kariyerindeki 85. tekler şampiyonluğunu elde etti.

, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Tenis Turnuvası'nın finalinde Taylor Fritz'i yenerek şampiyon oldu.

Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 2 numarası İspanyol Nadal ile klasmanın 35. basamağındaki ABD'li Fritz karşılaştı.

Sahadan 1 saat 14 dakika sonunda 2-0 (6-3, 6-2) galip ayrılan Nadal, Meksika Açık'ı 2005 ve 2013'ten sonra 3. kez kazandı.

33 yaşındaki İspanyol raket, bu sezon ilk, kariyerindeki 85. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Nadal, Jimmy Connors (109), (103) ve Ivan Lendl'ın (94) ardından "açık dönemde en fazla tekler turnuvası kazanan erkek tenisçiler" listesinin 4. sırasında yer alıyor.

  1. 01.03.2020
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