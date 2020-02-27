Sharapova bıraktı
Dünyaca ünlü kadın tenisçi Maria Sharapova'dan erken jübile... Sharapova 32 yaşında tenise veda ettiğini açıkladı. 5 Grand Slam (1 Avustralya Açık, 2 Roland Garros, 1 Wimbledon, 1 Amerika Açık) şampiyonluğu bulunan ünlü raket bir dergiye yazdığı köşe yazısında "Elveda tenis" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü kadın tenisçi Maria Sharapova'dan erken jübile... Sharapova 32 yaşında tenise veda ettiğini açıkladı. 5 Grand Slam (1 Avustralya Açık, 2 Roland Garros, 1 Wimbledon, 1 Amerika Açık) şampiyonluğu bulunan ünlü raket bir dergiye yazdığı köşe yazısında "Elveda tenis" ifadelerini kullandı. Doping cezasından 3 yıl önce dönen Sharapova omuz sakatlıklarından da çok etkilenmişti.
- 27.2.2020
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Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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