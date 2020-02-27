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27 Şubat 2020, Perşembe
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Sharapova bıraktı

Sharapova bıraktı

Dünyaca ünlü kadın tenisçi 'dan erken jübile... Sharapova 32 yaşında tenise veda ettiğini açıkladı. 5 Grand Slam (1 , 2 , 1 Wimbledon, 1 ) şampiyonluğu bulunan ünlü raket bir dergiye yazdığı "Elveda tenis" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü kadın tenisçi 'dan erken jübile... Sharapova 32 yaşında tenise veda ettiğini açıkladı. 5 Grand Slam (1 , 2 , 1 Wimbledon, 1 ) şampiyonluğu bulunan ünlü raket bir dergiye yazdığı "Elveda tenis" ifadelerini kullandı. Doping cezasından 3 yıl önce dönen Sharapova omuz sakatlıklarından da çok etkilenmişti.

  1. 27.2.2020
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