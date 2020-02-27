Sharapova bıraktı

Dünyaca ünlü kadın tenisçi Maria Sharapova'dan erken jübile... Sharapova 32 yaşında tenise veda ettiğini açıkladı. 5 Grand Slam (1 Avustralya Açık, 2 Roland Garros, 1 Wimbledon, 1 Amerika Açık) şampiyonluğu bulunan ünlü raket bir dergiye yazdığı köşe yazısında "Elveda tenis" ifadelerini kullandı. Doping cezasından 3 yıl önce dönen Sharapova omuz sakatlıklarından da çok etkilenmişti.