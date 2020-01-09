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09 Ocak 2020, Perşembe
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İpek ameliyat oldu

İpek ameliyat oldu

, sol elindeki yüzük ve serçe parmağından ameliyat edildi.

, sol elindeki yüzük ve serçe parmağından ameliyat edildi. Sosyal medyadan ameliyat sonrası fotoğrafını paylaşan Soylu, "Şanssız bir kaza geçirerek sol elimdeki yüzük ve serçe parmak sinirlerim kesildi. Dün çok şükür başarılı bir operasyon geçirdim" ifadelerini kullandı.
  1. 9.1.2020
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