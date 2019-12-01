Manisa'da tenis alt yapılmasının geliştirilmesi çalışmaları başladı - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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'da tenis alt yapılmasının geliştirilmesi çalışmaları başladı

Manisa'da tenis alt yapılmasının geliştirilmesi çalışmaları başladı

Federasyonu Başkanı , ile birlikte ’i ziyaret etti. Tenis sporunun ’daki durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyaret sonrası tenis kortlarında incelmelerde bulunuldu. , '' Projesi ile Manisa’da spor kültürünü geliştirmeyi ve alt yapısını güçlendirmeyi, ulusal ve uluslararası yarışmalarda Manisa ve ülkeyi temsil edecek sporcular yetiştirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Tenis Federasyonunun ülke ve il genelinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verilen ve tenis sporunun alt yapısının geliştirilmesi için yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyaret sonrası , Federasyonu Başkanı , , İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk ile birlikte Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı tenis kortlarında incelemelerde bulunarak tenis oynayanlarla sohbet etti.

, 'Spor Şehir ' Projesi ile Manisa'da spor kültürünü geliştirmeyi ve alt yapısını güçlendirmeyi, ulusal ve uluslararası yarışmalarda Manisa ve ülkeyi temsil edecek sporcular yetiştirmeyi arzu ettiklerini söyledi. Gençlik ve tarafından Türk sporunun geleceğini şekillendirmek adına 18 ilde 17 branşta sporcu yetiştiren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinden bir tanesinin Manisa'da olması için çalışacaklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanının Manisa'ya her konuda destek verdiğini de hatırlatan Vali Deniz, "İnanıyorum ki yapılan tesisler ve sağlanan imkanlarla Manisa'da olimpiyatlar başta olmak üzere tüm spor müsabakalarında bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı söyletecek sporcular yetişecektir" dedi.
Vali Ahmet Deniz, Türkiye Başkanı Cengiz Durmuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Nasıroğlu ile birlikte tenis kortları incelemesinin ardından Şehzadeler Park'ı gezdi.

  1. 01.12.2019
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