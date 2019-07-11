Serena Williams Wimbledon'da finalde
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 10'uncu gününde tek kadınlarda ABD'li Serena Williams, Çek Barbora Strycova'yı mağlup ederek finale yükseldi. Serena Williams, cumartesi günü oynanacak final maçında Romanyalı Simon Halep ile karşı karşıya gelecek.
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 10'uncu gününde tek kadınlarda ABD'li Serena Williams, Çek Barbora Strycova'yı mağlup ederek finale yükseldi. Serena Williams, cumartesi günü oynanacak final maçında Romanyalı Simon Halep ile karşı karşıya gelecek.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10'uncu gününde oynanan yarı final karşılaşmasında korta çıkan tek kadınlarda ABD'li Serena Williams, Çek rakibi Barbora Strycova'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
ABD'li tenisçi Serena Williams'ın maçın başında ağırlığını koyduğu merkez kortta oynanan karşılaşma, 59 dakika sürdü.
Serena Williams, cumartesi günü oynanacak final maçında Romanyalı Simon Halep ile karşılaşacak.
- 11.07.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
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austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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