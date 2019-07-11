Serena Williams Wimbledon'da finalde - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Tenis Haberleri Serena Williams Wimbledon'da finalde

Wimbledon'da finalde

Serena Williams Wimbledon'da finalde

'nın 10'uncu gününde tek kadınlarda 'li , 'yı mağlup ederek finale yükseldi. Serena Williams, cumartesi günü oynanacak final maçında ile karşı karşıya gelecek.

'nın 10'uncu gününde tek kadınlarda 'li , 'yı mağlup ederek finale yükseldi. Serena Williams, cumartesi günü oynanacak final maçında ile karşı karşıya gelecek.

'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın 10'uncu gününde oynanan yarı final karşılaşmasında korta çıkan tek kadınlarda ABD'li Serena Williams, Çek rakibi Barbora Strycova'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

ABD'li tenisçi Serena Williams'ın maçın başında ağırlığını koyduğu merkez kortta oynanan karşılaşma, 59 dakika sürdü.

Serena Williams, cumartesi günü oynanacak final maçında Romanyalı Simon Halep ile karşılaşacak.

  1. 11.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serena Williams Wimbledon'da finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN