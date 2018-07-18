Kadınlar kategorisinde Türkiye, gruptaki üçüncü maçında İspanya'ya 32-2 yenildi
33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın kadınlar kategorisinde Türkiye, İspanya'ya 32-2 kaybetti.
İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin erkek ile kadın milli takımlarının yer aldığı organizasyonda dördüncü gün müsabakaları oynandı.
Kadınlarda üçüncü maçına çıkan Türkiye, ev sahibi İspanya'ya 32-2 yenildi ve B Grubu'nda son sırada yer aldı. Milli sporcular, grubun dördüncü maçında, 19 Temmuz Perşembe günü Almanya ile karşılaşacak.
- 18.7.2018 09:46
-
Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu
Toplam 6
Yorum
gs kanatlara bi çuval adam aldınız.ne gerek var. hem sinan ondan daha iyi oyuncu
-
Bu sezon moda siyah
Toplam 1
Yorum
forma siyah forna idare eder. beyaz forma berbat. şu nike den kurtulsak süper olacak. şampiyonlar liginde daha özel bir forma giymemiz lazım.
-
Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 2
Yorum
zafer ferdi,berke,barış,elmas oğuzkaan gibi süper genç yetenekleri avrupa talep etti ama fb aldı.20 şer milyon euro serbest kalma bedeli yazılmalı
Avrupa Sutopu Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.