Avrupa Sutopu Şampiyonası
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Avrupa Sutopu Şampiyonası

    Kadınlar kategorisinde , gruptaki üçüncü maçında 'ya yenildi

    33. 'nın kadınlar kategorisinde , 'ya kaybetti.

    İspanya'nın kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin erkek ile kadın milli takımlarının yer aldığı organizasyonda dördüncü gün müsabakaları oynandı.

    Kadınlarda üçüncü maçına çıkan Türkiye, ev sahibi İspanya'ya 32-2 yenildi ve B Grubu'nda son sırada yer aldı. Milli sporcular, grubun dördüncü maçında, 19 Temmuz Perşembe günü ile karşılaşacak.

    1. 18.7.2018 09:46
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