Güven hissi artacak

Türk futbolunda yeni sezonda teknolojiden daha büyük verim alınacak. Dün gerçekleştirilen hakem seminerinde hem uygulanacak yeni kurallar hakkında bilgi verilirken hem de teknolojinin daha fazla hakemlere yardımcı olacağı açıklandı. Seminerde bir konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Fuat Göktaş, "Kamuoyunda çipli top olarak bilinen sistem için gerekli başvurular tamamlandı. Gelişmiş yarı otomatik ofsayt sistemini de Türk futbolunun hizmetine sunacağız.

UYGULAYACAĞIZ

Bu sistemle, hakem kararlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini daha da arttıracağız. Sistemin Süper Lig'de uygulanmasına yönelik hazırlıklar planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir. Futbolda bir golün doğru şekilde tespit edilmesi, bazen sezonun kaderini değiştirmektir. Gol çizgisi teknolojisi, hata payını ortadan kaldıran ve adalet duygusunu güçlendiren en önemli yeniliklerden biri olacak. Bu teknolojiyi de en kısa sürede Süper Lig'de uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, aldıkları bütün kararları Türk futbolunun iyiliği için hayata geçireceklerini söyledi. Yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Göktaş, "Amacımız, Türk futbolunu her alanda daha ileriye taşımaktır" dedi.

MÜDAHALE EDECEĞİZ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem seminerinde yaptığı konuşmada oyunun akışını değiştireceklerini söyledi. Gündoğdu, "Yeni sezonda oyunun hızını arttıran, futbolun akışını koruyan ve oyunun marka değerini yükselten bir hakem anlayışı ortaya koyacağız. Oyunun kalitesini düşüren, süreyi boşa harcayan ve futbolun ruhuna zarar veren her davranışa oyun kuralları çerçevesinde kararlılıkla müdahale edeceğiz" diye konuştu.

ANTHONY TAYLOR GÖREVE GETİRİLDİ

İngiliz eski hakem Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Taylor üst klasman hakemlerinin teknik gelişim süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması, maç analiz ve geri bildirim süreçlerinin geliştirilmesi ile UEFA ve FIFA standartları doğrultusunda hakem gelişim stratejilerinin oluşturulmasına liderlik edecek.

SUNUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Anthony Taylor göreve geldiği gibi hakemlere seminerde bir sunum gerçekleştirdi. Yeni sezonda uygulanacak kural değişiklikleri hakkında bilgi veren Taylor, kapsamlı bir anlatım gerçekleştirdi. Sunumun ardından Taylor'a Türkiye Milli Takım forması hediye edildi.