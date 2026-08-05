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Haberler Süper Lig Akhundzada Erzurum'da

Akhundzada Erzurum'da

Süper Lig ekibi Erzurumspor, forvete önemli bir takviye gerçekleştirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Akhundzada Erzurum'da
Süper Lig ekibi Erzurumspor, forvete önemli bir takviye gerçekleştirdi. Mavi-beyazlılar, MLS ekibi Columbus Crew forması giyen 22 yaşındaki Azerbaycanlı santrafor Nariman Akhundzada ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genç futbolcu Erzurum'a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçirilecek. Kontrollerin ardından Nariman Akhundzada ile resmi sözleşme imzalanacak. GERİDE kalan sezonda Columbus Crew formasıyla 10 maça çıkan Akhundzada, 1 asist yapabildi. Kariyerinde daha önce Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da da forma giyen genç santrfor, burada 4 sezonda 126 resmi maçta 35 gol sevinci yaşadı. Akhundzada ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Dadaşlar, sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Erzurum'da görüşmek üzere, selamlar" ifadelerini kullandı.
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