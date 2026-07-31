Erzurumspor’a Surinamlı kanat

Ligin yeni ekibi Erzurumspor, 29 yaşındaki Surinamlı sağ kanat oyuncusu Gyrano Kerk'i kadrosuna katmak için Erzurum'a getirdi. Belçika Pro Lig ekiplerinden Antwerp forması giyen ve kontratı biten tecrübeli hücumcu, kulübüyle sözleşme uzatmadı. Geçen sezon 30 maçta oynayan Kerk, 6 gol, 7 asist yaptı. 13 kez milli oldu, 2 gol attı.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Ligin yeni ekibi Erzurumspor, 29 yaşındaki Surinamlı sağ kanat oyuncusu Gyrano Kerk'i kadrosuna katmak için Erzurum'a getirdi. Belçika Pro Lig ekiplerinden Antwerp forması giyen ve kontratı biten tecrübeli hücumcu, kulübüyle sözleşme uzatmadı. Geçen sezon 30 maçta oynayan Kerk, 6 gol, 7 asist yaptı. 13 kez milli oldu, 2 gol attı.